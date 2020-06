von dpa

18. Juni 2020, 12:07 Uhr

Nach der Anklage wegen des Mords an einem Georgier in Berlin hat Bundesaußenminister Heiko Maas Russland mit weiteren Strafmaßnahmen wegen des Falls gedroht. «Die Bundesregierung behält sich weitere Maßnahmen in diesem Fall ausdrücklich vor», sagte Maas am Donnerstag in Wien.