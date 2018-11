von dpa

27. November 2018, 11:33 Uhr

Das umstrittene Atomkraftwerk Fessenheim im Elsass unweit der Grenze zu Deutschland soll im Sommer 2020 endgültig geschlossen werden. Das kündigte der französische Staatschef Emmanuel Macron am Dienstag in Paris an. Frankreich hatte die Schließung bereits beschlossen, aber bisher keinen konkreten Termin zur Abschaltung genannt.