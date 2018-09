von dpa

19. September 2018, 05:11 Uhr

Nordkorea hat sich nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zum Abbau seiner landesweit größten Atomanlage Yongbyon bereit erklärt. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un habe zudem zugesagt, dafür internationale Atominspekteure ins Land zu lassen, sagte Moon am Mittwoch nach seinen Gesprächen mit Kim in Pjöngjang.