von dpa

12. November 2019, 23:42 Uhr

Canberra (dpa) -Das oberste australische Gericht will sich nun doch mit dem Einspruch des wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilten Kardinals George Pell befassen. Das teilte der High Court in Canberra am Mittwoch (Ortszeit) mit.