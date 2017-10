von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 22:26 Uhr

Der Vorfall mit einem Fahrzeug in New York, bei dem es acht Tote und Verletzte gab, war nach Angaben von Bürgermeister Bill de Blasio ein Terrorakt. Das sagte de Blasio bei einer Pressekonferenz am Dienstag in New York