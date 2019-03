von dpa

15. März 2019, 04:16 Uhr

Bei einem bewaffneten Angriff auf Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat es nach Angaben der Polizei mehrere Tote gegeben. Polizeisprecher Mike Bush bestätigte am Freitag, dass in mindestens zwei Moscheen geschossen worden sei. Es habe eine Festnahme gegeben.