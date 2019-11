Bundestag : Rechtsausschuss will AfD-Politiker Brandner als Vorsitzenden abwählen

von dpa

Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags will seinen umstrittenen Vorsitzenden Stephan Brandner (AfD) in der kommenden Woche abwählen. Dies hätten die Obleute aller Fraktionen außer der AfD am Donnerstag beschlossen, teilte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, mit. Brandner hatte zuletzt mit einer «Judaslohn»-Äußerung für Empörung gesorgt.