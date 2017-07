Roger Federer hat als erster Tennisspieler zum achten Mal in Wimbledon gewonnen. Der 35 Jahre alte Schweizer entschied am Sonntag das Finale gegen den Kroaten Marin Cilic 6:3, 6:1, 6:4 für sich und ist nun der älteste Wimbledon-Champion in der Geschichte des Profitennis.

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 16:52 Uhr