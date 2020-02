von dpa

21. Februar 2020, 10:36 Uhr

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Gewalttat von Hanau als rechtsterroristischen Terroranschlag bezeichnet. «Die Tat in Hanau ist eindeutig ein rassistisch motivierter Terroranschlag», sagte er am Freitag in Berlin. Es sei der «dritte rechtsterroristische Anschlag in wenigen Monaten».