von dpa

12. März 2018, 06:13 Uhr

Der Schauspieler Siegfried Rauch («Das Traumschiff»/85) ist bei einem Treppensturz in seinem Wohnort Untersöchering südlich von München tödlich verunglückt. Das bestätigte die Polizei in Penzberg am Montag. Zuvor hatten auch das ZDF sowie die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf Radio Oberland den Tod Rauchs gemeldet.