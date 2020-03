von dpa

12. März 2020, 02:09 Uhr

US-Präsident Donald Trump weitet die Reiseeinschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf Europa aus. «Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen», sagte Trump am Mittwochabend im Weißen Haus in einer Ansprache an die Nation.