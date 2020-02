Unfälle : 15-Jährige von Auto angefahren

von dpa

27. Februar 2020, 05:50 Uhr

Eine 15-Jährige ist in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Jugendliche sei nach bisherigen Erkenntnissen hinter einem Bus hervorgelaufen, teilte Polizei am späten Mittwochabend mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen der 52-Jährigen Autofahrerin entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro.