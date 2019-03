Kriminalität : 150 Polizisten durchsuchen Räume von Hansa-Anhängern

von dpa

05. März 2019, 11:05 Uhr

Rund 150 Polizisten haben am Dienstagmorgen wegen dutzender Graffitistraftaten 16 Objekte in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Berlin durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg legt den 13 Beschuldigten aus der Fanszene des FC Hansa Rostock mindestens 37 Straftaten zur Last, sagte ein Sprecher der Bundespolizei, die die Ermittlungen führt. Dabei soll es um Sprühereien an Zügen und Bahnanlagen gehen. In Mecklenburg-Vorpommern fanden die Durchsuchungen dem Sprecher zufolge in Rostock und den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald statt. Weitere Details sollten im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Die Bundespolizei Rostock ermittele seit 2017 gegen die Beschuldigten. Zuvor hatten regionale Medien berichtet.