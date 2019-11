Unfälle : 16 Jahre alte Radfahrerin stirbt bei Unfall in Wismar

von dpa

04. November 2019, 13:09 Uhr

Ein 16 Jahre altes Mädchen ist am Montag in Wismar auf seinem Fahrrad mit einem Lkw zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es am Morgen gegen 8.00 Uhr bei Regen in einer Fußgängerzone, wie die Polizei mitteilte. In der Fußgängerzone in der Innenstadt sei das Fahren mit dem Fahrrad erlaubt. Das Mädchen kam aus seiner Seitengasse, als es gegen den Lastwagen stieß, wie eine Sprecherin berichtete. Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des60 Jahre alten Fahrers bestanden nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten an.