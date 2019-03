Kriminalität : 24-Jähriger gesteht Tötung bei Einbruch in ein Haus

Zum Auftakt eines Raubmordprozesses in Schwerin hat der 24-jährige Angeklagte gestanden, eine 85 Jahre alte Rentnerin bei einem Einbruch in deren Haus getötet zu haben. Er sei bei der Tat im September vergangenen Jahres davon ausgegangen, dass sich niemand in dem Haus befinde, und sei von der alten Dame überrascht worden, heißt es in einem Vernehmungsprotokoll, das am Donnerstag vor dem Landgericht Schwerin verlesen wurde. Die Frage des Richters, ob diese Aussagen noch Bestand haben, bejahte er. An Details der Tötung erinnere er sich nicht.

von dpa

07. März 2019, 11:46 Uhr

Der gelernte Koch stand eigenen Angaben zufolge während des Einbruchs unter Drogen. Er sei auf der Suche nach Wertgegenständen gewesen, die er habe versetzen wollen, um sich weitere Drogen zu kaufen. In seiner Jugend hatte der Mann in unmittelbarer Nachbarschaft des Opfers gewohnt. Der Prozess wird am 25. März fortgesetzt.