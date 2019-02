Verbraucher : 260 Aussteller bei Hanseschau in Wismar

Von der Gesundheitsvorsorge bis zum Hausbau reicht das Angebot der Hanseschau in Wismar, die vom 28. Februar an ihre Tore öffnet. Wie die Veranstalter am Dienstag in Wismar mitteilten, präsentieren rund 260 Aussteller bei der viertägigen Verbrauchermesse auf 12 000 Quadratmetern ihre Produkte und Dienstleistungen. Handwerksbetriebe wollen dabei nicht nur neue Kunden gewinnen, sondern auch um Berufsnachwuchs werben.

von dpa

19. Februar 2019, 11:59 Uhr

Großen Zulauf erwarten auch die Organisatoren der Ehrenamtsmesse am 2. und 3. März. Die Verbindung mit der Hanseschau beschert der Veranstaltung immer wieder die größte Publikumsresonanz unter den landesweit insgesamt sechs Leistungsschauen des Ehrenamts. Der Kreisjugendring will bei der Aktion «Demokratie zum Anfassen» aktuelle Themen in den Fokus rücken.