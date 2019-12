Unfälle : 80-jähriger Fußgänger bei Unfall in Rostock schwer verletzt

von dpa

02. Dezember 2019, 17:14 Uhr

Ein 80 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in der Rostocker Südstadt schwer verletzt worden. Ein 41-jähriger Autofahrer, der nach ersten Erkenntnissen am Montag an einer Ampelkreuzung korrekt bei Grün abgebogen sei, habe den Mann hinter der Fußgängerüberquerung mit seinem Wagen erfasst, teilte die Polizei mit. Der 80-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß nach Angaben der Beamten schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an, hieß es.