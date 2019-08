Lob für Bedienstete und Angebote : Bundespräsident Steinmeier: JVA Neustrelitz ist vorbildlich

Bei einem Besuch am Donnerstag wies das Staatsoberhaupt auch auf die gesellschaftliche Rolle der Einrichtung hin.

22. August 2019, 14:21 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bei einem Besuch am Donnerstag als vorbildlich gewürdigt. „Eine Justizvollzugsanstalt ist vielleicht kein ganz gewöhnlicher Ort für den Besuch eines Bundespräsidenten“, sagte er. „Aber Straftaten, Straftäter, Haft und auch die Rückkehr von Menschen nach der Haft in eine Gesellschaft sind Teil einer gesellschaftlichen Realität, die wir nicht ausblenden dürfen.“ Er lobte die Arbeit der Bediensteten und die umfangreichen Ausbildungsangebote, mit denen die Insassen auf das Leben nach der Haft vorbereitet werden sollen. In der JVA Neustrelitz sind Jugendliche und junge erwachsene Straftäter bis zu 30 Jahren untergebracht. Ihnen stehen Ausbildungsmöglichkeiten vom Malerhandwerk über die Gastronomie bis zur Tierpflege offen.

