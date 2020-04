Verkehr : A24 nach Lkw-Unfall in Richtung Hamburg gesperrt

Die Bundesautobahn 24 ist nach einem Lkw-Unfall am Montagmorgen zwischen Parchim und Neustadt-Glewe in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Ein Lastwagen sei gegen 07.00 Uhr auf ein Baustellenfahrzeug aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei dabei verletzt worden. Zur Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher zunächst nichts sagen. Bei dem Unfall wurde ein Baustellenfahrzeug samt Schilderwagen in den Graben geschleudert. Die Rettungsmaßnahmen dauerten noch an, teilte der Polizeisprecher gegen 08.00 Uhr mit. Wann die Sperrung der A24 wieder aufgehoben wird, war zunächst unklar.

von dpa

20. April 2020, 08:56 Uhr

Der Verkehr wird zunächst ab Suckow umgeleitet und über Parchim in Neustadt-Glewe wieder auf die A24 geführt.