Freizeit : Am Strand von Warnemünde: 230 Sportler kämpfen beim DLRG Cup

Mit den Wettkämpfen in der Ostsee wird am Freitag der Internationale DLRG Cup im Rettungsschwimmen fortgesetzt. Am Start sind noch bis Samstag 230 Vereinssportler aus Deutschland, Belgien, Dänemark, Schweden, der Schweiz und den Niederlanden. Die Königsdisziplin ist der sogenannte «Oceanman»- beziehungsweise «Oceanwoman»-Wettbewerb. Dabei müssen die Athleten 300 Meter Schwimmen sowie 400 Meter auf dem Rettungsbrett und 500 Meter auf dem Rettungskajak zurücklegen.

von dpa

19. Juli 2019, 08:53 Uhr

Der DLRG Cup gilt als die wichtigste Veranstaltung ihrer Art für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Neben dem Erhalt der notwendigen körperlichen Fitness sei er auch ein wichtiges Element der Nachwuchsgewinnung, sagte ein Sprecher. Einer Statistik zufolge retteten die DRLG-Angehörigen im vergangenen Jahr bundesweit 974 Menschen das Leben. Allerdings starben bei Badeunfällen auch mindestens 504 Menschen. Der überwiegende Teil an nicht überwachten Gewässern.