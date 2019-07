Fußball : Anriss des Kreuzbandes: Rostock lange ohne Erik Engelhardt

von dpa

29. Juli 2019, 19:44 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss für längere Zeit auf Erik Engelhardt verzichten. Der 21 Jahre alte Angreifer hat einen Anriss des vorderen Kreuzbandes im rechten Kniegelenk erlitten, teilten die Rostocker am Montagabend nach einer eingehenden Untersuchung des Stürmers mit. Engelhardt wird sich am Donnerstag in Berlin einer Operation unterziehen und für mehrere Wochen ausfallen, hieß es dazu in der Hansa-Presseerklärung weiter.