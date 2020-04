Sportpolitik : Anträge für Sportvereine wegen Corona-Hilfe jetzt online

Von der Corona-Pandemie betroffene Sportvereine in Mecklenburg-Vorpommern können ihre Anträge auf finanzielle Hilfe jetzt stellen. Der Landessportbund (LSB) hat die Unterlagen dafür auf seine Homepage gestellt (https://www.lsb-mv.de/sportfoerderung/). «Wir haben alles darangesetzt, in kürzester Zeit eine faire, praktikable Lösung mit möglichst geringem bürokratischen Aufwand für unsere von der Corona-Krise betroffenen Mitgliedsorganisationen zu finden», sagte LSB-Geschäftsführer Torsten Haverland in einer LSB-Mitteilung vom Montag.

von dpa

27. April 2020, 17:27 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung hatte Mitte April angekündigt, bis zu 3,5 Millionen Euro Strukturhilfe für die Milderung der Folgen der Corona-Pandemie zur Verfügung zu stellen. Ohne die Hilfen des Landes würden den Vereinen und Verbänden Liquiditätsprobleme bis hin zu Insolvenzverfahren drohen, sagte LSB-Präsident Andreas Bluhm.