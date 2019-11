Unfälle : Autofahrer streift 13-Jährigen und verlässt Unfallort

von dpa

13. November 2019, 15:01 Uhr

Weil ein Autofahrer, der einen 13-jährigen Radfahrer gestreift hat, kurz darauf weitergefahren ist, ermittelt die Polizei in Wismar gegen ihn. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann das Kind am Dienstagnachmittag in Lübstorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit seinem Auto gestreift, als der Junge auf seinem Fahrrad die Straßenseite wechseln wollte, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Arzt, der zufällig vorbei kam, nahm sich des Jungen an und versorgte ihn, wie die Polizei Wismar am Mittwoch mitteilte. Der Autofahrer habe angehalten, sich nach dem Gesundheitszustand des leicht verletzten Kindes erkundigt und dem Arzt einen Zettel mit seinem Namen und seiner Anschrift gegeben. «Anschließend verließ er den Unfallort ohne die Polizei zu informieren», hieß es weiter. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.