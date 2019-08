Verkehr : Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg zeitweise gesperrt

Ein älterer Mann kommt am Bahnhof Boizenburg ums Leben. Möglicherweise wurde er beim illegalen Überqueren der Gleise von einem Zug erfasst.

von dpa

07. August 2019, 11:40 Uhr

Die Bahnstrecke Berlin-Hamburg ist am Mittwochmorgen in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) nach dem Tod eines Mannes in den Gleisanlagen gesperrt worden. Betroffen waren der Regionalverkehr und Fernverkehrszüge, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Der Fernverkehr wurde über Uelzen und Stendal umgeleitet, die Haltestellen Wittenberge, Ludwigslust und Büchen entfielen. Nach etwa eineinhalb Stunden gab die Bundespolizei Küste per Twitter wieder Entwarnung: Die Strecken- und Bahnhofssperrung sei aufgehoben worden. Es kam aber noch einige Zeit zu Verzögerungen.

Am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr hatte eine Reisende einen älteren Mann tot in den Gleisanlagen des Bahnhofs, am Ende des Bahnsteigs, entdeckt. Die Verletzungen wiesen daraufhin hin, dass der Mann seitlich von einem vorbeifahrenden Zug erfasst wurde, hieß es. Die Stelle, an der der Tote entdeckt wurde, werde von Anwohnern gelegentlich zum illegalen Überqueren der Gleise genutzt.