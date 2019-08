Notfälle : Bahnstrecken Hamburg-Berlin und Schwerin-Rostock gesperrt

Die Bahnstrecken von Hamburg nach Berlin und Schwerin nach Rostock sind wegen eines Notarzteinsatzes in Hamburg-Bergedorf am Donnerstagabend komplett gesperrt worden. Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet. Die Deutsche Bahn twitterte, dass die Halte in Büchen, Ludwigslust und Wittenberge entfallen - und die umgeleiteten Züge sich um etwa 45 bis 60 Minuten verspäten.

von dpa

08. August 2019, 20:50 Uhr

Auch der gesamte S-Bahn-Verkehr im Bereich Bergedorf wurde eine Zeit lang eingestellt. Seit 20.30 Uhr fahren die S-Bahnen wieder, wie ein Bahnsprecher sagte.