Handel : Besonders statt billig: Wochenmärkte boomen nicht überall

von dpa

06. April 2019, 09:49 Uhr

Wer frische Lebensmittel aus regionaler Produktion sucht, wird auf Wochenmärkten gut bedient. Doch obwohl der Umweltgedanke viele Menschen umtreibt, boomen die Märkte nicht überall, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Nach Angaben der Großmarkt Rostock GmbH finden Wochenmärkte dort den größten Anklang, wo der günstige Preis nicht das erste Auswahlkriterium ist. Das Unternehmen betreut nach ihren Worten elf Wochenmärkte in Rostock und zwei in Stralsund. In Schwerin gibt es sieben Wochenmärkte an verschiedenen Standorten. Besonders gefragt sind nach Angaben von Marktbetreibern vor allem frische Angebote aus der Region, wie Fleisch, Käse, Gemüse, Obst, Fisch und Brot. Feinkost ist demnach ebenfalls ein Thema.