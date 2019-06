Kriminalität : Betrunkener greift 16-jähriges Mädchen mit Schlagstock an

von dpa

14. Juni 2019, 16:17 Uhr

Ein betrunkener Mann hat ein 16-jähriges Mädchen in der Schweriner Innenstadt mit einem Schlagstock angegriffen. Die junge Frau habe am Donnerstag auf dem Marienplatz telefoniert, als ihr der ihr unbekannte Mann mit einem Teleskopschlagstock grundlos auf den Kopf geschlagen habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Danach sei der Mann zunächst geflohen, habe aber von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden können. Ein Alkoholtest ergab bei dem 32-jährigen Lübtheener einen Wert von 2,13 Promille. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Notärzte kümmerten sich um die 16-Jährige. Zu der Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.