Kriminalität : Betrunkener randaliert: Polizei holt Kind aus seiner Wohnung

Die Polizei hat in Stralsund in der Nacht zum Freitag ein zehnjähriges Kind aus der Wohnung eines Randalierers geholt. Das Kind wurde an die an einem anderen Ort wohnende Mutter übergeben, wie die Polizei mitteilte. Das Jugendamt wurde informiert.

von dpa

21. Februar 2020, 13:35 Uhr

Die Polizisten waren von einem Anwohner zu Hilfe gerufen worden, weil in dem Mehrfamilienhaus zwei Nachbarn lautstark in Streit geraten waren. Die Beamten trafen auf einen 32-jährigen betrunkenen Mann, der ihnen gegenüber sofort aggressiv wurde. Da er sich nicht beruhigen ließ und Straftaten gegen seinen Nachbarn angekündigt hatte, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Eine Atemalkoholmessung ergab 1,71 Promille. Er beleidigte er die Beamten und beschädigte in der Polizeidienststelle Büromöbel. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.