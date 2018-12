Ob-Kandidat : Bockhahn will Eis- und Schwimmhalle

Die Planungen müssen zum Abschluss gebracht und die Finanzierung geklärt werden, damit 2020 Baubeginn sein kann.

Das erste Projekt, das ich anschieben würde, ist die kombinierte Schwimm- und Eishalle am Messegelände. Die Planungen müssen zum Abschluss gebracht und die Finanzierung geklärt werden, damit 2020 Baubeginn sein kann. Eine weitere Verzögerung würde die Gefahr bedeuten, dass in absehbarer Zeit keine Eishalle mehr in Rostock nutzbar wäre und viele, auch ältere Menschen, die für ihre Gesundheit schwimmen wollen, das wegen zu wenig Platz nicht tun könnten.

Als zweites Projekt würde ich den Bau von ein bis zwei Wohnheimen voranbringen. Unsere Stadt braucht Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen. In solchen Wohnungen können Studierende, Auszubildende, Zugewanderte und auch Montagearbeiter eine Unterkunft bekommen und sich gegenseitig unterstützen. Es gibt in anderen Städten viele gute Beispiele dafür, wie so etwas geht. Prüfung der Investitionsplanungen steht als Nummer drei in Liste. Für mich ist die Aufwertung der Stadtteile wichtiger als Großprojekte im Stadthafen.

