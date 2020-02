Brände : Böse Überraschung: Campingwagen fängt Feuer auf Insel Ummanz

von dpa

17. Februar 2020, 14:43 Uhr

Bei einem Feuer auf einem Campingplatz in Suhrendorf (Vorpommern-Rügen) sind ein Wohnwagen, eine Laube sowie weitere Campingutensilien verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Montagvormittag in der Gasheizung des Wohnwagens aus und verursachte rund 20 000 Euro Schaden. Im Wohnwagen auf dem Campingplatz auf der Ostseeinsel Ummanz saßen der 59-jährige Besitzer, seine 40-jährige Frau und ein elfjähriger Sohn. Alle drei Westmecklenburger konnten sich retten, der 59-Jährige wurde leicht verletzt. Laut Polizei hat ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst.