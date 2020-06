Landtag : CDU-Landeschef Sack unterstreicht Bedeutung der Kommunen

Der designierte CDU-Landeschef Michael Sack hat die Bedeutung der Kommunen unterstrichen. «Die Lebensrealität unserer Menschen findet in den Kommunen statt», sagte Sack am Donnerstag in Schwerin. «Da ist die Frage, fährt der Bus? Wie sieht die Straße aus, auf der ich fahre? Wie funktioniert die Schule, wie funktioniert die Kita?» Dies müsse die CDU besonders interessieren, diese Dinge zu gestalten.

von dpa

25. Juni 2020, 18:16 Uhr

Eines der wichtigsten Themen sei Bildung, gerade mit Blick auf das kommende Schuljahr, wenn wieder täglicher Regelunterricht für alle Schüler möglich sein soll. Dies sei eine schwierige Herausforderung, da etwa bei Busfahrern und Bussen Kapazitäten für die Fahrten zur Schule begrenzt seien. Sack sprach sich für regionale Lösungen aus, je nach dem wie sich die Corona-Pandemie in den kommenden Wochen und Monaten entwickle. «Es wird aus meiner Sicht nur mit einem Flickenteppich gehen.»

Sack stellte sich am Donnerstag rund eineinhalb Stunden in der Fraktion vor. Der Fraktionsvorsitzende Torsten Renz sprach von einer sehr großen Zustimmung.

Sack ist der einzige Kandidat für den Vorsitz der Landes-CDU, Anfang August ist der Landesparteitag. Er ist seit 2018 Landrat im Kreis Vorpommern-Greifswald, er gilt als moderat und pragmatisch. Sack ließ am Donnerstag offen, ob er in den Landtag einziehe werde und ob er Spitzenkandidat bei der Landtagswahl im kommenden Jahr werde.

Der vorige Kandidat für den Parteivorsitz, der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor, hatte seine Bewerbung wegen Lobbyismus-Vorwürfen Ende vergangener Woche zurückgezogen. Renz sprach sich für eine zweite Chance aus. Der 27-Jährige sei ein großes Talent und inhaltlich stark aufgestellt. Er habe aber einen Fehler gemacht.

Renz sagte ebenfalls, dass beim Landesparteitag nicht der ganze Vorstand neu gewählt werden solle. Die bisherige CDU-Vize-Vorsitzende Martina Liedtke trat vor wenigen Tagen zurück.