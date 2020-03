Krankheiten : Corona-Epidemie: Auch die Schulen in MV schließen

Zahlreiche Bundesländer haben bereits flächendeckende Schließungen ihrer Kitas und Schulen beschlossen. Mecklenburg-Vorpommern zog nun nach. Die Regelung gilt von Montag an bis nach Ostern. Doch am Montag gibt es für Schüler bis Klasse sechs noch einen «Übergang».

von dpa

14. März 2020, 14:29 Uhr

Wegen der Coronavirus-Epidemie bleiben von Montag an auch in Mecklenburg-Vorpommern sämtliche Schulen und Kitas geschlossen. Mit dieser einschneidenden Maßnahme, die bis einschließlich 19. April gilt, soll die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden. «Nur wenn sich das Virus langsam verbreitet, können Menschenleben gerettet werden», begründete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag am Rande einer Sondersitzung ihres Kabinetts in Schwerin die Entscheidung.

Betroffen sind sowohl staatliche und freie allgemeinbildende als auch berufliche Schulen. An ihnen lernen laut Bildungsministerium insgesamt etwa 185 000 Schüler. Rund 110 000 Kinder besuchen Krippen, Kitas, Tagesmütter oder den Hort. Vor Mecklenburg-Vorpommern hatten schon zwölf andere Bundesländern zum Wochenbeginn flächendeckend Schulschließungen angeordnet.

Wegen der hohen Betreuungsquote und vieler Familien, in denen Vater und Mutter voll berufstätig sind, seien die flächendeckende Schulschließung und die Aussetzung der Kinderbetreuung für Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Herausforderung, betonte Schwesig. Doch führe angesichts einer drohenden unkontrollierten Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus kein Weg daran vorbei, sagte sie unter Berufung auf Medizinexperten. «Es geht jetzt darum, entschlossen und besonnen zu handeln», betonte die Regierungschefin nach der Beratung im Kabinett, an der auch führende Kommunalpolitiker teilnahmen.

«Wir unterstützen ausdrücklich die Schulschließungen und auch die Schließung der Kindereinrichtungen», sagte Landrat Heiko Kärger (CDU) als Vorsitzender des Landkreistags. In Kreisen und Kommunen seien bereits Vorkehrungen getroffen worden. Das Personal sei in Bereitschaft, um ab Montag die Entscheidungen umzusetzen. Wichtig sei, dass landesweit einheitliche Regelungen gelten, betonte Kärger.

Nach den Worten von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) wird der Montag an den Schulen der Unterstufe noch als «Übergangstag» gestaltet. Damit solle Eltern, deren Kinder die Klassen eins bis sechs besuchen, Gelegenheit gegeben werden, die Betreuung zu organisieren. Die Schulen seien zwar geschlossen, würden an dem Tag aber kein Kind zurückweisen, versicherte Martin.

Für die folgenden Wochen bis nach Ostern werde zudem eine Notfallbetreuung organisiert. Dies gelte aber nur für Kinder, deren Eltern in Berufen arbeiten, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens notwendig sind. Als Beispiele nannte sie Polizisten, Mediziner, Pflegekräfte und Mitarbeiter im Lebensmittelhandel. Ähnliche Regelungen gelten nach Angaben von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) auch für die Betreuung in Krippen, Kitas und bei Tagesmüttern.

Laut Martin bleiben die Lehrer weiter im Dienst und versuchen von zu Hause aus, über eine mobile Unterrichtsversorgung mittels Internet Lehrstoffe zu vermitteln. Im Verein aller Bundesländer werde dafür gesorgt, dass die Schüler der oberen Klassen trotz der besonderen Umstände ihre Abschlüsse machen können und diese auch anerkannt werden. Für dringende Fragen sei am Samstag und Sonntag eine Hotline im Bildungsministerium geschaltet (0385 588 7174).

Bis Freitagabend waren in Mecklenburg-Vorpommern 33 nachgewiesene Infektionen mit Covid-19 bekannt geworden, zehn mehr als am Tag zuvor. Größere Sport- und Kulturveranstaltungen im Nordosten wurden abgesagt, die Hochschulen verlängerten vorsorglich die Semesterferien bis Mitte April.

Um die Folgen der Epidemie für die Wirtschaft abzumildern, gewährt die Landesregierung Kredit-Hilfen, mit denen die Hilfsprogramme des Bundes ergänzt werden sollen. Dafür stellt das Land nach Angaben von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) 100 Millionen Euro bereit, insbesondere um Kreditbürgschaften zu erhöhen. Laut Ministerium klagen erste Firmen im Land über Liquiditätsengpässe.

Schwesig kündigte für Montag ein Treffen mit den Spitzen der Unternehmensverbände und der Gewerkschaften im Nordosten an. Dabei solle es neben den finanziellen Hilfen auch darum gehen, wie die Firmen dazu beitragen können, die Kinderbetreuung abzusichern, unter anderem durch verstärktes Homeoffice. Schwesig rief dazu auf, Kinder möglichst nicht den Großeltern zu überlassen. Für Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen berge die Infektionen mit Covid-19 besondere Risiken.