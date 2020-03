Gesundheit : Corona-Langeweile: Wiro und Volkstheater mit Online-Programm

Mit dem Projekt «Zuhause mit dem Volkstheater» wollen die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro und das Theater gegen die drohende Langeweile im Zusammenhang mit den wegen der Corona-Krise erlassenen Ausgangsbeschränkungen ankämpfen. Dabei werden von Donnerstag an etwa 15-minütige Kurzprogramme angeboten - von nachdenklich bis urkomisch, wie die beiden Partner am Mittwoch berichteten. Gezeigt werden die Beiträge in den facebook- und youtube-Kanälen der Wiro und beim Regionalsender tv.rostock.

von dpa

25. März 2020, 16:30 Uhr

Quasi über Nacht sei die Aktion aus der Taufe gehoben worden. «Wenn die Menschen nicht ins Theater gehen können, muss die Kultur eben zu den Menschen kommen. Moderne Technik macht’s möglich», sagte Wiro-Chef Ralf Zimlich. Menschen schöpften gerade jetzt Kraft aus Musik, Theater und Literatur. Hintergrund sei, dass Menschen gerade soziale Distanz trainieren müssten, gemeinsames Erleben im öffentlichen Raum sei unmöglich und das kulturelle Leben nahezu zum Erliegen gekommen.

Wie der Intendant des Rostocker Volkstheaters, Ralph Reichel, sagte, entsteht das Programm aus dem Repertoire aller vier Theatersparten. «Wir haben so vieles, was nicht auf die Bühne kann. Deshalb steht unsere Sendung unter dem Motto «Wir hatten da mal was vorbereitet».»