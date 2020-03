Krankheiten : Coronavirus: Hansestadt Rostock sagt Veranstaltungen ab

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus führt nun auch in der Hansestadt Rostock zu Absagen von Veranstaltungen. So wurde der für Mittwochabend geplante Empfang des Wirtschaftsförderers Rostock Business in Warnemünde abgesagt, wie Geschäftsführer Christian Weiß unter Berufung auf eine Anweisung der Stadt mitteilte. Davon sei auch der zweite Tag des 30. Landeswettbewerbs von Jugend forscht in der Stadthalle betroffen. Trotzdem sollen die Preisträger am Nachmittag bekanntgegeben werden.

von dpa

11. März 2020, 11:54 Uhr

Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, wird in der Stadtverwaltung eine sogenannte Allgemeinverfügung vorbereitet. In dieser soll der Umgang mit allen Veranstaltungen in der Hansestadt mit mehr und weniger als 1000 Besuchern geregelt werden in den kommenden Wochen. Die Verfügung soll noch an diesem Mittwoch veröffentlicht werden.