Krankheiten : Coronavirus-Testzentrum in Schwerin geplant

In der Landeshauptstadt Schwerin soll ein Coronavirus-Testzentrum eingerichtet werden, um bereits in den kommenden Tagen Ärzte und das Gesundheitsamt zu entlasten. Dorthin sollen Hausärzte dann alle begründeten Verdachtsfälle überweisen, die auf das Covid-19-Virus getestet werden müssen, teilte die Pressestelle der Landeshauptstadt am Montag mit. Bisher nehme das Schweriner Gesundheitsamt diese Tests dezentral bei den Betroffenen vor.

von dpa

09. März 2020, 16:54 Uhr

Seit Wochenbeginn sollen zudem alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die seit 2. März von Urlaubs- oder Dienstreisen aus Covid-19-Krisenregionen zurückgekehrt sind, von zu Hause aus arbeiten, wie es weiter hieß. Die Stadtverwaltung richte für die betroffenen Mitarbeiter Heimarbeitsplätze ein, sofern diese noch nicht vorhanden seien.

In Schwerin gibt es bislang keine bestätigte Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Landesweit sind bislang zehn Fälle nachgewiesen.