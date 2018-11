Kriminalität : Diebe laufen Polizei mit Kapitänsfigur in die Arme

von dpa

01. November 2018, 11:32 Uhr

Mit einer lebensgroßen Kapitänsfigur sind Diebe in Wismar einer Polizeistreife in die Arme gelaufen. Als sie die Beamten sahen, entledigten sie sich zwar am Dienstagabend ihrer Beute und flüchteten, aber ein 20-Jähriger konnte gefasst werden, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag in Rostock sagte. Ermittlungen ergaben, dass der sitzende «Kapitän» vom Oberdeck eines Imbiss-Verkaufskutters im alten Hafen entwendet worden war. Bei dem 20-Jährigen seien rund 1,6 Promille Atemalkohol festgestellt worden. Was die Täter mit dem Kunststoff-Käpt'n wollten, sei noch unklar. Die leicht beschädigte Figur konnte dem Eigentümer inzwischen wieder übergeben werden.