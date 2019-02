Kriminalität : DNA-Analyse hilft bei Verbrechensaufklärung

von dpa

10. Februar 2019, 08:57 Uhr

In den Labors des Landeskriminalamts (LKA) in Rampe bei Schwerin finden die Fachleute fast täglich genetische Hinweise auf mögliche Täter. Wie aus der Fallstatistik für Mecklenburg-Vorpommern hervorgeht, konnten im Jahr 2018 in 290 Fällen sichergestellte DNA-Spuren konkreten Personen zugeordnet werden. In 70 Fällen stellten die Ermittler anhand des an mehreren Orten gefundenen Erbguts Tatzusammenhänge her. Wie eine LKA-Sprecherin sagte, wird die Gen-Analysen seit 1996 systematisch eingesetzt. Sie sei ein unverzichtbares Mittel zur Aufklärung von Straftaten. In Erinnerung sind der Mord an einer 29-jährigen Joggerin in einem Wald zwischen Lübeck und Herrnburg von 2013 und der Fund der Leiche eines neugeborenen Mädchens in Wittenburg Anfang 2017. In beiden Fällen habe die DNA-Analyse maßgeblich zur Aufklärung beigetragen.