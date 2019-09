Unfälle : Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Schwerin

von dpa

28. September 2019, 17:16 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Umgehungsstraße Schwerin sind am Samstagmittag zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin ist demnach mit ihrem Fahrzeug in einen Wagen gefahren, der aufgrund eines technischen Defekts auf dem rechten Fahrstreifen stand, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen in die Schutzplanke geschleudert. Die beiden 80- und 82-jährigen Insassen im liegengebliebenen Auto wurden mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 32-jährige Fahrerin des auffahrenden Autos wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 70 000 Euro geschätzt.