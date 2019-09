Auszeichnungen : Drei Wirtschaftsjournalisten erhalten Medienpreis «Rufer»

Drei Wirtschaftsjournalisten haben in Schwerin den Medienpreis «Rufer» der Industrie- und Handelskammern (IHK) verliehen bekommen. Der «Rufer» wird in den Kategorien Print, Hörfunk und Fernsehen verliehen und ist mit jeweils 2000 Euro dotiert, teilte die IHK Schwerin am Dienstag mit.

Torsten Roth von der «Schweriner Volkszeitung» erhielt den Preis für seine Geschichte «Leerstand in der Einkaufsstraße» über die Auswirkungen des Onlinegeschäfts auf den Einzelhandel. Für ihr Radiostück über das Loch der A20 bei Tribsees wurde Silke Hasselmann vom Deutschlandfunk geehrt. In der Kategorie Fernsehen gewann Anne Gänsicke vom NDR, die sich in der Reihe Naturnah dem Pommernschaf widmete.

«Die IHKs wollen mit diesem Preis Journalisten würdigen, die komplexe Zusammenhänge in verständlicher Form aufbereiten und so Wirtschaftsthemen informativ kommunizieren», sagte Schwerins IHK-Präsident Matthias Belke. Insgesamt seien 49 Beiträge eingereicht worden, über die eine Jury aus Vertretern der Medien und der IHK entschied.