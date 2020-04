Gesundheit : Ein Corona-Bürgertelefon für alle Ministerien

von dpa

03. April 2020, 17:22 Uhr

Die Landesregierung bündelt die Corona-Hotlines der Ministerien in einem Bürgertelefon. Es ist ab sofort außer sonn- und feiertags unter der Nummer 0385/588-11311 zu erreichen, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Freitag mitteilte. Rufe ein Bürger die Haupteinwahl an, könne über ein Zahlenmenü das gewünschte Thema ausgewählt und zum zuständigen Ministerium durchgestellt werden. Die neue Nummer soll die bisherigen, verschiedenen Hotlines der Ministerien ablösen.