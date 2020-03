Verkehr : Einbau von Riesen-A19-Brückenteil wird vorbereitet

Der millionenschwere Neubau der zweiten Autobahn- Brücke über den Petersdorfer See bei Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) kommt planmäßig voran. Für die Montage des Mittelteiles müssen Autofahrer aber einige Sperrungen in Kauf nehmen. Wie das Schweriner Verkehrsministerium am Freitag mitteilte, wird die Autobahn 19 ab Röbel in Fahrtrichtung Rostock vom 16. und 17. März sowie vom 30. und 31. März abends und nachts gesperrt. Grund sind Kranarbeiten, damit das Mittelteil der zweite Brücke eingebaut werden kann. In den Nächten müssen Autofahrer ab 20.00 Uhr jeweils zehn Stunden Umleitungen in Kauf nehmen. Die Fahrtrichtung nach Berlin sei nicht betroffen.

von dpa

13. März 2020, 11:24 Uhr

Das riesige Stahlmittelteil der östlichen Petersdorfer Brücke soll dann am 24. März eingeschwommen werden. Der Neubau dieser Teilbrücke soll im Spätsommer 2020 fertig werden. Die A19 gilt als Hauptzufahrt aus Berlin, Ostdeutschland und Bayern zur Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern.

Von 2015 bis 2018 hatte es an der Baustelle am Petersdorfer See vermehrt Staus und Unfälle gegeben, da nur eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung stand. Nach Fertigstellung der ersten Teilbrücke stehen seither zwei Spuren pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Die gesamte Sanierung der Anschlussstelle Waren, zu der die maroden Brücken gehörten, soll rund 62 Millionen Euro kosten.