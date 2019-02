Kriminalität : Einbrecher stehlen Sammler alte Motorräder

von dpa

21. Februar 2019, 14:20 Uhr

Einbrecher haben einem Motorradsammler aus Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) seine Oldtimer-Fahrzeuge gestohlen. Der Schaden wird vom Eigentümer auf 30 000 bis 40 000 Euro geschätzt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Stralsund sagte. Die Maschinen, unter anderem vom DDR-Hersteller Simson, standen in einer Doppelgarage, die die Täter aufgebrochen hätten. Der Tatzeitraum sei noch unklar. Der Diebstahl wurde am Mittwoch angezeigt. Gestohlen wurden Motorräder, Kleinkrafträder sowie Ersatzteile.