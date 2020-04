Gesundheit : Erdbeerernte in Mecklenburg-Vorpommern früh gestartet

Deutlich früher als in den Vorjahren hat die Erdbeerernte in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. In Hohen Wieschendorf (Nordwestmecklenburg) wurden am Montag die ersten Früchte gepflückt, wie der Erdbeerhof Glantz mitteilte. Die Erdbeeren kommen aus dem geschützten Anbau im Hochtunnel. Die Hochsaison der Beeren vom Feld beginnt Mitte Mai.

von dpa

27. April 2020, 12:58 Uhr

«Es ist eine der frühesten Ernten, die ich jemals erlebt habe», erklärte Unternehmer Enno Glantz. Der milde Winter und die extreme Sonne im April hätten den Start verfrüht - und versprächen eine gute Qualität der Erdbeeren. Bis zu 300 Erntehelfer, viele von ihnen aus Polen, werden auf dem Erdbeerhof Glantz im Einsatz sein. Ihre Ein- und Ausreise ist mittlerweile gesichert. Die durch in der Corona-Krise erforderlichen Hygienevorschriften veränderten zwar die Betriebsabläufe, würden aber «diszipliniert» eingehalten.