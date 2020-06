Brände : Erkennungssystem soll Waldbrände schneller erfassen

Im vergangenen Jahr verursachten Waldbrände große Schäden in Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen kam hinzu, dass Munition im Boden die Löscharbeiten erheblich erschwerten. Doch das soll jetzt besser werden.

von dpa

19. Juni 2020, 18:13 Uhr

Umgestürzte Bäume, dunkle Baumrinde und gräuliche Blätter dominieren etwa ein Jahr nach dem verheerenden Waldbrand immer noch das Bild. «Hier ist ein irreparabler Schaden entstanden», sagt Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Freitag unweit der Spuren des größten Waldbrands im Nordosten auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Dieses triste Bild zieht sich über Hunderte Meter.

Vier Dörfer um den ehemaligen Truppenübungsplatz mussten damals geräumt werden, etwa 700 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Mehr als 3000 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die starke Munitionsbelastung im Waldboden hatte die Feuerwehren bei der Brandbekämpfung erheblich eingeschränkt. Es brannte auf einer Fläche von etwa 950 Hektar. Überwiegend waren Kiefernbestände betroffen.

Backhaus stellt am Freitag das landesweite Waldbrandschutzkonzept vor. Ein wesentlicher Teil des Konzepts bestehe aus dem schnelleren Erkennen und Verorten von Waldbränden mit einem automatisierten Branderkennungssystem.

Dafür zuständig sei die Waldbrandeinsatzzentrale in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), die Waldbrände durch das kameragestützte System früher erkennen und sich dann mit den Leitstellen in Verbindung setzen soll. Dafür seien 22 Kameras vorgesehen. Laut Backhaus hatte die Landesregierung vor rund einem Monat dem Waldbrandschutzkonzept zugestimmt.

«Ohne diese Katastrophe hätte es diesen gigantischen Sprung nicht gegeben», sagt Henning Bremer, Leiter des Bundesforstbetriebs Trave mit Blick auf die Veränderungen seit dem vergangenen Jahr. Brunnen sollen Löscharbeiten bei Waldbränden in dem Gebiet künftig erleichtern, bis Ende Juli sei die Wasserversorgung über die 13 Brunnen weitestgehend möglich. Dies allein würde aber nicht reichen.

«Die Zuwegungen zu dem Gelände sind besser als noch im letzten Jahr», betont Kreiswehrführer Uwe Pulss. Dies sei bei den Löscharbeiten im vergangen Jahr ein großes Problem gewesen.

Nach Schätzungen des Innenministeriums sind etwa 75 Prozent der landesweit 1300 Löschfahrzeuge mindestens geländefähig. Vor etwa einem Monat gab das Innenministerium bekannt, dass elf geländegängige Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge angeschafft werden sollen. Alle Landkreise und kreisfreien Städte sollen bei Übernahme eines Eigenanteils von 20 Prozent ein solches Fahrzeug erhalten. Jeweils zwei Fahrzeuge seien für die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald vorgesehen.

Zudem stellt Backhaus ein Forschungsprojekt vor, bei dem Strategien entwickelt werden sollen, wie Wälder gegen Brände geschützt werden können. Das fünfjährige Projekt sei Anfang Mai gestartet und werde mit rund 2,5 Millionen Euro aus dem Waldklimafonds finanziert. Die Auswahl der drei Projektmitarbeiter sei noch nicht abgeschlossen.

Backhaus betont die Bedeutung von Waldbrand-Präventionsmaßnahmen. Die Landesregierung hatte vor einigen Wochen ankündigt, mehr Geld für den Waldbrandschutz zur Verfügung zu stellen. So sollen beispielsweise präventive Maßnahmen wie der Rettungswegebau mit mehr Mitteln gefördert werden. In diesem Bereich sollen die Ausgaben in diesem Jahr laut Innenministerium rund drei Millionen Euro betragen, im kommenden Jahr dann 3,24 Millionen Euro. 2018 lag diese Summe den Angaben zufolge noch bei knapp unter einer Million Euro.