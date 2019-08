Kommunen : Erneut Gespräche über Kommunalfinanzen in Staatskanzlei

von dpa

13. August 2019, 11:24 Uhr

In der Schweriner Staatskanzlei haben am Dienstag erneut Gespräche über die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen begonnen. Zwar hatten sich beide Seiten im März nach zähen Verhandlungen auf einen neuen Finanzausgleich verständigt, der Städten und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern Extra-Millionen für dringend nötige Investitionen bringt. Doch sind Details der Mittelverteilung noch strittig. Mit Entrüstung hatten führende Vertreter der Kommunalverbände auf jüngst bekannt gewordene Pläne des Finanzministeriums reagiert, die Beteiligungsquote der Kommunen an den Einnahmen des Landes zu senken. Damit würden die Mehreinnahmen der Kommunen geringer ausfallen als zunächst erwartet. Das neue Ausgleichsgesetz soll bereits zum 1. Januar 2020 wirksam werden.