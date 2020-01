Landtag : Ex-Chef der AWO Müritz hält Gehalt bis heute für angemessen

von dpa

20. Januar 2020, 16:39 Uhr

Der ehemalige Geschäftsführer der AWO Müritz, Peter Olijnyk, hält sein Gehalt von zuletzt 150 000 Euro im Jahr auch nach einem verlorenen Prozess für angemessen. «Das Gericht hat festgestellt, dass ich von 2002 bis 2016 für 72 000 Euro Jahresgehalt hätte arbeiten müssen», sagte der Geschäftsführer am Montag im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Mittelverwendung von Sozialverbänden. «Ich halte mein Gehalt nach wie vor für angemessen.» Dem heute 71-Jährigen war im Juni 2016 fristlos vom AWO-Kreisverband Müritz gekündigt worden. Einen Zivilrechtsstreit um die Höhe des Gehalts hatte Olijnyk in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht Rostock im vergangenen Jahr verloren. Er soll 390 000 Euro an seinen früheren Arbeitgeber zurückzahlen.