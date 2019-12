Brände : Feuer zerstört ehemaliges Gutshaus: 600 000 Euro Schaden

Ein ehemaliges Gutshaus in Rockow im Landkreis Mecklenburgischen Seenplatte ist in der Nacht auf Sonntag durch ein Feuer zerstört worden. Das große Haus mit fünf Wohnungen, von denen nur eine bewohnt gewesen sei, sei ausgebrannt und drohe einzustürzen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Der Schaden belaufe sich auf geschätzt 600 000 Euro. Ein 60 Jahre alter Mann und seine 56-Jährige Ehefrau konnten sich unverletzt ins Freie retten. Zur Vorsicht wurden auch fünf Menschen aus benachbarten Wohnungen in Sicherheit gebracht. Diese konnten aber später wieder zurückkehren. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen an.

von dpa

01. Dezember 2019, 20:34 Uhr

Ein Gutachter sollte den Brandort am Montag untersuchen, das Gebäude sei aber akut einsturzgefährdet, hieß es. Zur Vorsicht wurden zunächst auch fünf Menschen aus Wohnungen in zwei dicht daneben stehenden Gebäuden geholt. Sie konnten später wieder zurückkehren.