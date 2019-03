Brände : Firmenhalle in Wittenburg brennt nieder

von dpa

15. März 2019, 16:21 Uhr

In Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Freitag die Halle einer Firma für Dämmstoffe niedergebrannt. Trotz eines automatischen Feueralarms habe das Gebäude direkt an der A24 beim Eintreffen der Feuerwehr schon vollständig gebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. An den Löscharbeiten waren den Angaben zufolge zehn Feuerwehren aus der Umgebung beteiligt. Verletzt worden sei niemand. Auch eine Gefahr für Anwohner habe trotz starker Rauchentwicklung nicht bestanden. Die Höhe des Schadens und die Brandursache waren zunächst unklar.