OB-Kandidat : Flachsmeyer will modernes, grünes Rostock

Das Einzelticket soll maximal 2 Euro und das Jahresabo 1 Euro pro Tag kosten.

Als Oberbürgermeister will ich Rostock moderner, grüner und sozialer gestalten. Deswegen werde ich die Weichen dafür stellen, dass unsere Stadt Vorreiter für Klimaschutz und sauberen Verkehr wird. Das heißt viel mehr Investitionen in Fuß- und Radwege sowie den öffentlichen Nahverkehr. Ich will das Straßenbahnnetz erweitern und günstigere Ticketpreise. Das Einzelticket soll maximal 2 Euro und das Jahresabo 1 Euro pro Tag kosten.

Mehr ÖPNV und Radverkehr bedeuten weniger Schadstoffe, weniger Lärm, dafür höhere Lebensqualität und Sicherheit in Rostock. Genauso wichtig: Schulen müssen Vorrang vor Verwaltungsbauten haben! Darum will ich den sehr teuren Rathausanbau und das Petritor aussetzen, bis alle Schulen und Sporthallen saniert und modern ausgestattet sind. Oberste Priorität hat für mich, dass Rostock mehr preiswerte Wohnungen bekommt und dabei Stadtgrün und Kleingärten weitgehend erhalten bleiben. Außerdem will ich das Kohlekraftwerk auf erneuerbare Energien umstellen.



Hier finden Sie die Vorhaben der anderen OB-Kandidaten.