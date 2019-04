Kriminalität : Frau in Rostock in Wohnung festgehalten und verletzt

von dpa

15. April 2019, 15:35 Uhr

Eine Rostockerin ist von ihrem Lebensgefährtin gegen ihren Willen in ihrer Wohnung festgehalten und misshandelt worden. Der 29 Jahre alte Mann soll die 31-Jährige mit einem Messer, Schlägen und Tritten verletzt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Nach Hinweisen aus der Familie der Frau befreiten Polizisten die Frau am Sonntag mittag aus der Wohnung im Stadtteil Groß-Klein. Sie werde medizinisch behandelt. Der 29-Jährige befand sich den Angaben zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in die Klinik für Psychiatrie gebracht. Gegen ihn werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt.